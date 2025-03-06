Найбільші країни ЄС не підтримують виділення €20 млрд допомоги Україні – топдипломат

Найбільші країни Євросоюзу не підтримують пропозицію про виділення 20-тимільярдного пакета військової допомоги Україні.

Про це повідомляє "Суспільне" із посиланням на європейського топдипломата.

Дипломат сказав, що пропозицію про допомогу для Україні не підтримують "так звані великі країни-члени, я маю на увазі, що кажу "великі" через внесок".

Водночас цей пакет допомоги підтримують 10-12 країн-членів ЄС – переважно з Північної, Східної Європи та країни Балтії.

"Німеччина, Франція, Італія, Іспанія, Бельгія так кажуть: "Добре. Це чудово, що вони проявили ініціативу, але як така, вона не сумісна з тим, як ми функціонуємо. Ми вже даємо допомогу". Ми в моїй країні, наприклад, даємо багато, але ми не плануємо це на рік наперед. Ми обговорюємо насамперед з українцями. Вони кажуть нам, що їм потрібно, що ми можемо зробити. І ми можемо це забезпечити", – розповіло джерело видання.

Нагадаємо, 4 березня стало відомо, що ЄС тимчасово заморозив новий пакет військової допомоги Україні на 20 млрд євро через опір Угорщини.