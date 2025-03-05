Берлін хоче виділити Києву ще понад 3 млрд євро

Очільник ХДС, партії, яка перемогла на парламентських виборах у Німеччині, і ймовірний майбутній канцлер Фрідріх Мерц заявив 4 березня ввечері, що зустрінеться з канцлером, який покидає свою посаду, Олафом Шольцем, щоб прийняти рішення про додаткову військову допомогу Україні.

Про це пише Le Monde.

За словами Мерца, ця додаткова допомога становитиме понад 3 мільярди євро. "Ми припускаємо, що кошти будуть вивільнені швидко", - сказав він. Вони планувалися з минулого року, але були заморожені канцлером-соціал-демократом Олафом Шольцем.

Водночас консервативна та соціал-демократична партії Німеччини, які ведуть переговори про формування майбутнього уряду, оголосили, що хочуть зробити безпрецедентні інвестиції в кілька сотень мільярдів євро для зміцнення оборони та економіки країни на тлі загроз розходу з боку Сполучених Штатів. Що стосується оборони, дві політичні партії вимагатимуть голосування в Бундестазі наступного тижня, щоб звільнитися від національних конституційних норм, які обмежують дефіцит державного бюджету.

"Враховуючи небезпеки, які загрожують нашій свободі та миру на нашому континенті, гаслом нашого захисту має бути: за будь-яку ціну!" — сказав майбутній канцлер Німеччини. Вираз належать до зауважень, зроблених у 2012 році тодішнім президентом Європейського центрального банку Маріо Драгі, щоб показати бажання монетарної установи захистити євро за будь-яку ціну під час боргової кризи.

До слова, за інформацією видання DW, 2025 року українські біженці в Німеччині можуть зіткнутися з низкою економічних і політичних змін, які суттєво вплинуть на їхнє становище.