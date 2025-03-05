Глава ХДС, победившей на парламентских выборах в Германии партии и вероятный будущий канцлер Фридрих Мерц заявил 4 марта вечером, что встретится с покидающим свой пост канцлером Олафом Шольцем, чтобы принять решение о дополнительной военной помощи Украине.

Об этом пишет Le Monde.

По словам Мерца, эта дополнительная помощь составит более 3 миллиардов евро. "Мы предполагаем, что средства будут высвобождены быстро", – сказал он. Они планировались с прошлого года, но были заморожены канцлером-социал-демократом Олафом Шольцем.

В то же время, консервативная и социал-демократическая партии Германии, ведущие переговоры о формировании будущего правительства, объявили, что хотят сделать беспрецедентные инвестиции в несколько сотен миллиардов евро для укрепления обороны и экономики страны на фоне угроз расхода Соединенных Штатов. Что касается обороны, две политические партии потребуют голосования в Бундестаге на следующей неделе, чтобы освободиться от национальных конституционных норм, ограничивающих дефицит государственного бюджета.

"Учитывая опасности, угрожающие нашей свободе и миру на нашем континенте, лозунгом нашей защиты должно быть: любой ценой!" – сказал будущий канцлер Германии. Выражение относятся к замечаниям, сделанным в 2012 году тогдашним президентом Европейского центрального банка Марио Драги, чтобы показать желание монетарного учреждения защитить евро любой ценой во время долгового кризиса.

Кстати, по информации издания DW, в 2025 году украинские беженцы в Германии могут столкнуться с рядом экономических и политических изменений, которые существенно повлияют на их положение.