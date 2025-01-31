Сколько стоит аренда жилья в Берлине: сравнение с ценами Киева

Стоимость арендованного жилья в Берлине на 135,6% выше, чем в Киеве.

Больше украинских беженцев нашли временное убежище в Германии – по предварительным данным на осень 2024 года там насчитывалось около 1,2 млн наших граждан.

Сколько стоит аренда жилья в столице Германии в Берлине, передает "РБК-Украина".

По информации издания, после начала полномасштабной войны в Берлине нашли убежище более 64 тысяч украинских беженцев. Многие из них уже отказались от социального жилья и самостоятельно арендуют квартиры.

Стоимость арендованного жилья на 135,6% выше, чем в Киеве.

Что отличного между условиями аренды в Киеве

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Условия отличаются от тех, к которым привыкли арендующие жилье украинцы. В отличие от большинства украинских арендодателей, квартиры в Берлине преимущественно сдают пустыми, только на кухне есть мебель. Поэтому арендаторам в большинстве случаев приходится покупать мебель, а затем забирать ее с собой в случае выезда, что вызывает дополнительные неудобства.

При аренде в большинстве своем заключают договор, а также оставляют задаток за три месяца (в Украине преимущественно – оплата за первый и последний месяц проживания). В документе фиксируют сумму оплаты и период, за который у владельца нет права ее повышать.

Аренда квартир в Берлине стоит

однокомнатной – 800-1200 евро в месяц в окрестностях (34-52 тыс. грн), 1200-1500 евро в центре (52-65 тыс. грн);

двухкомнатной – 1000-1500 евро в месяц в окрестностях (43-65 тыс. грн), 1500-2500 евро в центре (65-87 тыс. грн);

трехкомнатной – 1200-2000 евро в месяц в окрестностях (52-87 тыс. грн), 1700-3000 евро в центре (74-130 тыс. грн).

В издании отмечают, что рынок жилья в Берлине в последние годы стал менее доступным из-за высокого спроса и ограниченного количества жилого фонда.

Что такое "холодная" и "горячая" аренда

"Холодная" аренда в Берлине не включает коммунальные услуги, которые арендатор оплачивает отдельно. "Горячая" аренда соответственно покрывает всю стоимость коммунальных.

Цены на коммуналку

Жители Берлина платят на коммунальные услуги 309 евро (13,5 тыс. грн) в квартире площадью 85 кв. м. Оплата интернета составляет около 40 евро (1744 грн).

Ранее сообщалось, что в Германии призвали выслать украинских беженцев из страны.

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