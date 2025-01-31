Путин или Зеленский: у Трампа сказали, кто является большим "препятствием" на пути к мирным переговорам

Позиция президента США Дональда Трампа неизменна – война в Украине должна завершиться мирными переговорами. Но это требует от сторон конфликта готовности идти на уступки, так как ни Украина, ни Россия не смогут добиться своих "максималистских" целей.

Такое мнение высказал государственный секретарь США Марко Рубио в интервью американской журналистке Мегин Келли.

Рубио подчеркнул, что для завершения войны, которая длится уже почти три года, нужно время.

В ответ на вопрос, кто является наибольшим "препятствием" для начала переговорного процесса — Путин или Зеленский, Рубио заявил, что оба президента "имеют свои внутренние интересы".

"Если представить, что вы украинец, и россияне заставили вас так страдать, позволите ли вы теперь оставить им оккупированные земли? Я имею в виду, что украинцы были бы расстроены этим, и это можно понять", – отметил госсекретарь США.

Впрочем, по его словам, также есть и более "взрослый" взгляд на реалии жизни. И главное, что обе страны платят слишком дорого, продолжая боевые действия. Потому и Украина, и Россия заинтересованы в завершении вооруженного конфликта.

"Это [война в Украине – ред.] не закончится достижением максималистских целей одной из сторон. Также мы все должны проделать много тяжелой работы. И я уверен, что только США, возглавляемые президентом Трампом, способны это осуществить. Задача нелегкая и потребуется некоторое время. Но я знаю, что он [Трамп – ред.] твердо намерен добиться этого", – подытожил Марко Рубио.

Напомним, Трамп, скорее всего, будет договариваться не с Россией, а с Китаем, поскольку российская экономика оказалась слабой и неинтересной для США. Это дает Украине надежду на дальнейшую поддержку США и победу в войне.

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