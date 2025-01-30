Мир в Украине тоже будет стоить дорого – аналитик НАТО

Миротворческая миссия в Украине может стать еще большим финансовым грузом для Европы, чем военная помощь Киеву.

Многие наблюдатели ожидают, что война в Украине закончится или, по крайней мере, будет заморожена в 2025 году. Но есть много причин, которые могут помешать заключению мирного соглашения. Но даже если сторонам удастся договориться, возникнут новые сложные вопросы.

Такое мнение высказал опытный аналитик и стратег Международного штаба НАТО Михаэль Рюле в статье для Die Welt.

"Заявление Дональда Трампа, что он завершит войну на Украине в течение 24 часов, как и ожидалось, оказалось предвыборным шумом. Однако нет никаких сомнений в решимости Трампа найти решение этого конфликта. Бремя, которое эта война возлагает на США, слишком велико. И не в последнюю очередь из-за растущей военной мощи Китая американский президент видит смещение фокуса будущей политики безопасности США в Азиатско-Тихоокеанский регион. А для этого необходимо установление мира в Европе", – пишет автор статьи.

По его словам, Трамп хочет извлечь максимальную выгоду из сложившейся ситуации, когда и Украина, и Россия, считают, что прекращение огня может быть им выгодно. В Украине наблюдаются сложности с мобилизацией, а Россия, которая продвигается очень медленно и ценой больших потерь, очевидно начала испытывать финансовые трудности.

В Вашингтоне считают, что можно найти компромиссные условия для прекращения войны, которые устроят и Киев, и Москву. Автор отмечает, что Украина могла бы уступить РФ уже оккупированные территории, но не закреплять это международным правом. Вступление Украины в НАТО также пока придется отложить, поскольку это сделает переговоры с Россией практически невозможными.

Миротворческая миссия в Украине

Иностранные миротворческие войска могли бы обеспечить соблюдение прекращения огня по линии размежевания, при этом вполне можно обойтись только европейским контингентом, без привлечения армии США. Также можно было бы договориться, что Украина продолжит получать военную поддержку и помощь в восстановлении, но прежде всего гарантии безопасности от нескольких государств, в том числе от Соединенных Штатов Америки.

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"Так или иначе, в команде Трампа видят жизнеспособное решение конфликта. Также не исключено усиление военной поддержки Украины с целью заставить Путина сесть за стол переговоров. Но даже если Путин готов участвовать в серьезных переговорах, реализация таких мирных планов остается силовым подвигом, который может быстро сокрушить, в частности, европейцев", – отмечает Михаэль Рюле.

По мнению аналитика, военная безопасность соглашения будет означать, что войска придется разместить вдоль демаркационной линии длиной около 1200 километров. А чтобы иметь возможность регулярно заменять 50 000 солдат новыми силами, государства, предоставляющие свои войска, должны будут выделить для участия в миротворческой миссии около 150 000 человек. При этом эти вооруженные силы должны иметь полномочия вмешаться в случае нарушения режима прекращения огня. И именно это условие может стать причиной того, что такая миссия будет невозможна без участия Европы.

"Солдаты из Бангладеш или Пакистана не захотят и не смогут противостоять российским или украинским войскам. Поэтому "аутсорсинг" мира "типичным" странам-миротворцам ООН не является приемлемым вариантом. Призваны европейцы – и они, со своей стороны, будут настаивать на том, чтобы США были на их стороне, в какой бы форме они ни были. Поэтому излюбленный подход Вашингтона, заключающийся в том, чтобы ограничить себя исключительно ролью честного посредника и возложить военное бремя на европейцев, скорее всего, потерпит неудачу уже на первом этапе из-за суровых реалий", – подчеркивает автор.

Гарантии безопасности

Сам размер иностранного военного присутствия на востоке Украины, которое нужно было бы поддерживать много лет, стал бы огромным финансовым и кадровым бременем для Европы. Но вопрос гарантий безопасности также создаст серьезные проблемы для европейцев.

В Будапештском меморандуме 1994 года, который регулировал возвращение России бывшего советского ядерного оружия, размещенного на Украине, Украина получила заверения, что ее территориальная целостность будет уважаться. Но эти формулировки не были "жесткими" гарантиями безопасности. Ни США, ни другие подписавшие его государства не были обязаны оказывать военную помощь Украине перед лицом нападения России.

"Новая попытка обмануть Украину туманными обещаниями не будет плодотворной. Даже Украина, вооруженная по израильской модели, но изначально свободная от альянсов, будет настаивать на гарантиях, по крайней мере, со стороны крупнейших военных держав Запада", – считает аналитик.

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Вопрос самой возможности достичь мирного соглашения между Украиной и Россией в ближайшее время остается открытым. Потому что есть тысяча причин для провала этой идеи – от новых территориальных претензий России до внутриполитических потрясений на Украине.

"Но одно уже сегодня очевидно: Европа должна искать солидарности с США. Европа, которая создает впечатление, что она предпочитает продолжение войны, поскольку она сопряжена с меньшими издержками и рисками, чем прекращение огня, пошлет Вашингтону неверный сигнал", – отметил автор.

Михаэль Рюле уверен, что если Европа откажется от Америки, потому что она считает мир дороже войны, это будет означать не только поражение Украины, но и крах трансатлантических отношений.

Напомним, политолог Владимир Фесенко считает, что переговоры об окончании войны, вероятно, начнутся уже через несколько месяцев, но даже после их начала диктатор Путин не прекратит войну против Украины. Большинство ведущих экспертов скептически относятся к мнению, что стороны смогут добиться согласия.

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