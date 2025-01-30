Мир в Україні також коштуватиме дорого – аналітик НАТО

Миротворча місія в Україні може стати ще більшим фінансовим вантажем для Європи, ніж військова допомога Києву.

Багато спостерігачів очікують, що війна в Україні закінчиться або принаймні буде заморожена 2025 року. Але є багато причин, які можуть стати на заваді укладенню мирної угоди. Але навіть якщо сторонам вдасться домовитись, виникнуть нові складні питання.

Таку думку висловив досвідчений аналітик та стратег Міжнародного штабу НАТО Міхаель Рюле у статті для Die Welt.

"Заява Дональда Трампа, що він завершить війну в Україні протягом 24 годин, як і очікувалося, виявилася передвиборним шумом. Однак немає жодних сумнівів у рішучості Трампа знайти вирішення цього конфлікту. Тягар, який ця війна покладає на США, надто великий. І не в останню чергу через зростання військової сили Китаю американський президент бачить зміщення фокуса майбутньої політики безпеки США в Азіатсько-Тихоокеанський регіон.

За його словами, Трамп хоче отримати максимальну вигоду із ситуації, коли і Україна, і Росія вважають, що припинення вогню може бути їм вигідно. В Україні спостерігаються складнощі з мобілізацією, а Росія, яка просувається дуже повільно і ціною великих втрат, очевидно почала зазнавати фінансових труднощів.

У Вашингтоні вважають, що можна знайти компромісні умови для припинення війни, які влаштують і Київ, і Москву. Автор зазначає, що Україна могла б поступитися РФ уже окупованими територіями, але не закріплювати це міжнародним правом. Вступ України до НАТО також поки що доведеться відкласти, оскільки це зробить переговори з Росією практично неможливими.

Миротворча місія в Україні

Іноземні миротворчі війська могли б забезпечити дотримання припинення вогню по лінії розмежування, при цьому можна обійтися лише європейським контингентом, без залучення армії США. Також можна було б домовитися, що Україна продовжуватиме отримувати військову підтримку та допомогу у відновленні, але насамперед гарантії безпеки від кількох держав, зокрема від Сполучених Штатів Америки.

Також читайте Як Трамп хоче закінчити війну: чи враховує його план запрошення України до НАТО

"Так чи інакше, у команді Трампа бачать життєздатне вирішення конфлікту. Також не виключено посилення військової підтримки України з метою змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Але навіть якщо Путін готовий брати участь у серйозних переговорах, реалізація таких мирних планів залишається силовим подвигом, який може швидко скрушити, зокрема, європейців", – зазначає Міхаель Рюле.

На думку аналітика, військова безпека угоди означатиме, що війська доведеться розмістити вздовж демаркаційної лінії завдовжки близько 1200 кілометрів. А щоб мати можливість регулярно замінювати 50 000 солдатів новими силами, держави, які надають свої війська, мають виділити для участі у миротворчій місії близько 150 000 осіб. При цьому ці збройні сили повинні мати повноваження втрутитись у разі порушення режиму припинення вогню. І саме ця умова може стати причиною того, що така місія буде неможлива без участі Європи.

"Солдати з Бангладеш чи Пакистану не захочуть і не зможуть протистояти російським чи українським військам. Тому "аутсорсинг" миру "типовим" країнам-миротворцям ООН не є прийнятним варіантом. Покликані європейці – і вони, зі свого боку, наполягатимуть на тому, щоб США були на їхньому боці, у якій би формі вони не були. Тому улюблений підхід Вашингтона який полягає в тому, щоб обмежити себе виключно роллю чесного посередника і покласти військовий тягар на європейців, швидше за все, зазнає невдачі вже на першому етапі через суворі. реалій", – наголошує автор.

Гарантії безпеки

Сам розмір іноземної військової присутності на сході України, яку треба було б підтримувати багато років, став би величезним фінансовим та кадровим тягарем для Європи. Але питання гарантій безпеки також створить серйозні проблеми для європейців.

У Будапештському меморандумі 1994 року, який регулював повернення Росії колишньої радянської ядерної зброї, розміщеної в Україні, Україна отримала запевнення, що її територіальна цілісність поважатиметься. Але ці формулювання не були "жорсткими" гарантіями безпеки. Ні США, ні інші держави, які його підписали, не були зобов'язані надавати військову допомогу Україні в разі нападу Росії.

"Нова спроба обдурити Україну туманними обіцянками не буде плідною. Навіть Україна, озброєна за ізраїльською моделлю, але вільна від альянсів, наполягатиме на гарантіях принаймні з боку найбільших військових держав Заходу", — вважає аналітик.

Також читайте Мирні переговори щодо України: ПАРЄ ухвалила резолюцію

Питання самої можливості досягти мирної угоди між Україною та Росією найближчим часом залишається відкритим. Тому що є тисяча причин для провалу цієї ідеї – від нових територіальних претензій Росії до внутрішньополітичних потрясінь України.

"Але одне вже сьогодні очевидно: Європа має шукати солідарності зі США. Європа, яка створює враження, що вона віддає перевагу продовженню війни, оскільки вона пов'язана з меншими витратами та ризиками, ніж припинення вогню, надішле Вашингтону невірний сигнал", – зазначив автор.

Міхаель Рюле впевнений, що якщо Європа відмовиться від Америки, тому що вона вважає мир дорожчим за війну, це означатиме не лише поразку України, а й крах трансатлантичних відносин.

Нагадаємо, політолог Володимир Фесенко вважає, що переговори про закінчення війни, ймовірно, розпочнуться вже за кілька місяців, але навіть після їхнього початку диктатор Путін не припинить війну проти України. Більшість провідних експертів скептично ставляться до думки, що сторони зможуть досягти згоди.

Читайте також: