Мирні переговори щодо України: ПАРЄ ухвалила резолюцію

У документі наголошують, що РФ веде війну не лише проти України.

Парламентська асамблея Ради Європи 30 січня ухвалила документ, у якому окреслила свою позицію "справедливого і міцного миру в Україні". Його підтримали 86 депутатів ПАРЄ, проти – жодного, 6 утрималися.

Про це повідомляють кореспондент "ЄП" та "РБК.України" зі Страсбурга.

Резолюцію за назвою "Зобов’язання Європи щодо справедливого та сталого миру в Україні", є головним документом щодо України, ухваленим на зимовій сесії 2025 року. Вона закликає "до непохитності європейських зобов’язань та єдності на підтримку України та справедливого і тривалого миру".

"Зокрема, надійні мирні переговори можуть вестися лише з позиції стійкості та сильної обороноздатності, а справедливий і тривалий мир можливий лише за умови надання Україні адекватних гарантій безпеки. Будь-які мирні переговори мають відбуватися за участю України та з повагою до її права визначати своє майбутнє", - йдеться у тексті документа.

Зазначається, що РФ веде війну не лише проти України, а здійснює гібридні агресію також проти інших держав, бо "втручається у політичні процеси держав-членів Ради Європи, які також становлять загрозу демократичній безпеці у Європі". Крім того, Москва продовжує свої зусилля з підриву міжнародного порядку, зокрема залучаючи Іран і Північну Корею до своєї агресії проти України.

Також ПАРЄ наголосила, що міцний мир можливий тільки тоді, коли Росія відмовиться від своїх імперіалістичних амбіцій і проведе деколонізацію, а режим Володимира Путіна названо "тоталітарним". У резолюції закликають Європ та партнерів посилювати санкційний режим проти РФ. Зокрема, повністю заборонити імпорт російського газу, створити спеціальний трибунал для переслідування керівництва Москви і Мінська за агресію проти України, а також перевести всі заморожені російські активи в спеціальний міжнародний фонд для подальшої виплати компенсацій Україні та всім постраждалим від російської агресії.

Саме тому ПАРЄ вважає, що "справедливий і тривалий мир в Україні є необхідним для безпеки всього європейського континенту і навіть ширше – світу".

Також делегати підтримали поправку, яка визнає Китай "вирішальним фактором в агресивній війні Російської Федерації проти України" і закликає КНР "припинити надавати підтримку російській військовій машині".

Нагадаємо, президент Парламентської асамблеї Ради Європи Теодорас Русопулос зробив заяву про вибори в Україні під час війни. Він наголосив, що наголосив, що ВРУ функціонує, а до ПАРЄ приїжджають парламентарі з усіх партій. За його словами, не було жодного українського парламентаря від опозиції, який підняв би питання про вибори в Україні.

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