Лига Европы: кто уже вышел в плей-офф

С 25 сентября 2024-го по 30 января 2025 года проходят матчи основной стадии Лиги Европы сезона-2024/25.

Это дебютный розыгрыш второго по престижности еврокубка по новому формату: 36 клубов выступают в единой лиге, где должны сыграть против восьми разных соперников (четыре матча дома и четыре на выезде). Все участники турнира получили по 2 соперника из 4 разных корзин.

Восемь лучших команд основной стадии Лиги Европы попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Далее турнир будет проходить по обычной системе на выбывание.

По итогам седьмого тура участие в 1/8 финала Лиги Европы гарантировал себе только "Лацио". Матчи заключительного восьмого тура состоятся 30 января.

Лига Европы-2024/25

Сыграют в 1/8 финала: "Лацио".

Сыграют в плей-офф (1/8 финала или стыковые матчи): "Айнтрахт", "АЗ Алкмар", "Андерлехт", "Атлетик", "Буде-Глимт", "Виктория Пльзень", "Галатасарай", "Лион", " Манчестер Юнайтед", "Олимпиакос", "Рейнджерс", "Тоттенхэм", ФКСБ, "Юнион"

Сыграют в стыковых матчах: пока неизвестно.

Вылетели: "Динамо" Киев, "Карабах", "Лудогорец", "Мальме", "Ницца", "Славия", РФШ.

Жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы состоится 31 января в Ньоне. Первые поединки этой стадии сыграют 13 февраля, а ответные встречи – 20 февраля.

Календарь плей-офф Лиги Европы

Жеребьевка стыковых матчей: 31 января 2025 года

Стыковые матчи: 13 и 20 февраля 2025 года

Жеребьевка 1/8 финала, 1/4 и 1/2 финала: 21 февраля 2025 года

1/8 финала: 6 и 13 марта 2025 года

1/4 финала: 10 и 17 апреля 2025 года

1/2 финала: 1 и 8 мая 2025 года

Финал: 21 мая 2025 года (Бильбао)

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