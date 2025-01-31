Президент Мексики возмутилась из-за Американского залива на Google Maps

На Google Maps название Американский залив появится тогда, когда его официально обновят в Системе географических названий США.

В четверг, 30 января, президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что на платформе Google Maps неправильно изменено название Мексиканского залива после того, как президент США Дональд Трамп распорядился переименовать его в "Американский залив".

Такое заявление она сделала на ежедневной пресс-конференции, сообщает Reuters.

По словам мексиканского президента, США не могут юридически изменить название залива, поскольку Конвенция ООН по морскому праву предусматривает, что суверенная территория отдельной страны простирается всего на 12 морских миль (около 22 километров) от береговой линии.

"[Изменение названия] может соответствовать только 12 морским милям от береговой линии Соединенных Штатов Америки", — сказала Шейнбаум, зачитывая на пресс-конференции обращение в Google.

На Google Maps название Американский залив появится тогда, когда его официально обновят в Системе географических названий США. Это изменение произойдет только для пользователей в США, в Мексике название останется "Мексиканский залив". За пределами двух стран пользователи будут видеть оба названия на Картах Google.

Шейнбаум добавила, что Мексика попросила Google отобразить карту Мексиканской Америки на заметном месте.

"Мы просим, чтобы когда вы вводите Мексиканскую Америку в поисковую систему, появлялась карта, которую мы представили", — настаивает президент страны.

Напомним, ранее президент Мексики в связи с переименованием Мексиканского залива, о котором объявил Трамп, заявила, что в таком случае Северную Америку следовало бы назвать "Мексиканской Америкой", как она подписана на карте региона 1607 года.

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