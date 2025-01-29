Трамп отправит 30 тысяч нелегальных мигрантов в Гуантанамо

В среду, 29 января, президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился подготовить в американской тюрьме Гуантанамо на Кубе места для 30 000 мигрантов. Исполнять это распоряжение будут Пентагон и Министерство внутренней безопасности США.

Об этом сообщает Reuters.

Переход к размещению десятков тысяч мигрантов на военной базе США расширит роль Пентагона в подавлении Трампом нелегальной иммиграции.

"Сегодня я также подписываю исполнительный приказ, чтобы дать указание министерствам обороны и внутренней безопасности начать подготовку центра для мигрантов на 30 000 человек в Гуантанамо", — сказал Трамп в Белом доме.

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Он добавил, что заведение будет использоваться для "задержания худших преступников-нелегалов, угрожающих американскому народу".

"Некоторые из них настолько плохи, что мы даже не доверяем странам содержать их, потому что мы не хотим, чтобы они возвращались, поэтому мы собираемся отправить их в Гуантанамо, это сразу удвоит наши возможности", — заявил Трамп.

Военно-морская база США в Гуантанамо на Кубе уже содержит учреждение для мигрантов – отдельно от американской тюрьмы строгого режима для иностранных подозреваемых в терроризме. Она использовалась в течение десятилетий, в частности, для размещения гаитян и кубинцев, подобранных в море.

Решение об использовании Гуантанамо для размещения нелегальных мигрантов принято в дополнение к депортации мигрантов из США военными транспортными самолетами и развертывания более 1600 военнослужащих на границе с Мексикой после заявления Трампа о чрезвычайной ситуации по иммиграции на прошлой неделе.

Напомним, на прошлой неделе Соединенные Штаты начали депортацию сотен нелегальных мигрантов, отправленных обратно в страны происхождения военными самолетами. В Белом доме похвастались "крупнейшей операцией по массовой депортации в истории".

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