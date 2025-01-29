Притула сказал, верит ли в победу Украины в войне против РФ

То, что после почти трех лет войны Украина до сих пор существует как независимое государство, уже является ее победой.

Такое мнение высказал общественный деятель, основатель одного из крупнейших благотворительных фондов в Украине Сергей Притула в интервью "Суспільному".

"Верю ли я, что Украина выйдет победителем в войне с Россией? Так мы уже победители в войне с Россией путем того, что государство существует. Оно должно было исчезнуть, мы должны были стать вассалом, мы должны были превратиться в ухудшенную версию Беларуси. Но мы есть. И это уже великолепно. Вторая армия мира зашла и получила осиновый кол в горло", — отметил Притула.

Напомним, Притула ответил, куда бы направил деньги вместо раздачи "тысячи Зеленского". Притула считает, что за эти деньги можно было бы помочь с жильем внутриперемещенным лицам, города и села которых остались разрушенными.

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