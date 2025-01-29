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Притула сказал, верит ли в победу Украины в войне против РФ

Притула сказал, верит ли в победу Украины в войне против РФ

Сергей Притула считает, что Украина уже победительница в войне / Фото: скриншот с видео

По словам Сергея Притулы, российская армия в Украине "получила осиновый кол в горло".

То, что после почти трех лет войны Украина до сих пор существует как независимое государство, уже является ее победой.

Такое мнение высказал общественный деятель, основатель одного из крупнейших благотворительных фондов в Украине Сергей Притула в интервью "Суспільному".

"Верю ли я, что Украина выйдет победителем в войне с Россией? Так мы уже победители в войне с Россией путем того, что государство существует. Оно должно было исчезнуть, мы должны были стать вассалом, мы должны были превратиться в ухудшенную версию Беларуси. Но мы есть. И это уже великолепно. Вторая армия мира зашла и получила осиновый кол в горло", — отметил Притула.

Напомним, Притула ответил, куда бы направил деньги вместо раздачи "тысячи Зеленского". Притула считает, что за эти деньги можно было бы помочь с жильем внутриперемещенным лицам, города и села которых остались разрушенными.

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