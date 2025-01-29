Притула назвал "три кита" для возвращения украинцев из-за границы

Многим украинцам просто некуда будет возвращаться, поскольку война разрушила до основания их дома.

Украинцы не будут возвращаться из-за границы только потому, что появилось новое министерство, призванное их вернуть. Для этого в Украине должны быть созданы соответствующие условия.

Такое мнение высказал общественный деятель, основатель одного из крупнейших благотворительных фондов в Украине Сергей Притула в интервью "Суспільне".

“Украинцы вернутся, когда будут обеспечены основные ступени пирамиды Маслоу [пирамида потребностей Маслоу – концепция, освещающая основные элементы человеческой мотивации и самореализации]. Когда люди будут себя чувствовать безопасно, будет оправдан запрос на справедливость, и когда будет достойно оплачиваемая работа”, — подчеркнул он.

Безопасность, справедливость и работу Притула называет "тремя китами", на которых будет базироваться желание украинцев вернуться.

При этом он отметил, что многим украинцам просто некуда будет возвращаться, поскольку война разрушила до основания их дома.

“Куда должны вернуться люди из Попасной, выехавшие за границу? Куда вернутся люди из Северодонецка?" – риторически спрашивает он.

Напомним, украинское правительство готово предоставлять определенные преференции тем, кто уехал из страны, спасаясь от войны.

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