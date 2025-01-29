Притула назвав “три кити” для повернення українців з-за кордону

Багатьом українцям просто нікуди буде повертатися, оскільки війна зруйнувала вщент їхні домівки.

Українці не будуть повертатися з-за кордону лише тому, що з'явилося нове міністерство, яке покликане їх повернути. Для цього в Україні повинні бути створені відповідні умови.

Таку думку висловив громадський діяч, засновник одного із найбільших благодійних фондів в Україні Сергій Притула в інтерв’ю “Суспільне”.

“Українці повернуться, коли будуть забезпечені основні щаблі піраміди Маслоу [піраміда потреб Маслоу — концепція, яка висвітлює основні елементи людської мотивації та самореалізації]. Коли люди будуть себе тут відчувати безпечно, буде виправдано запит на справедливість, і коли буде гідно оплачувана робота”, - наголосив він.

Безпеку, справедливість та роботу Притула називає тими трьома китами, на яких буде базуватися бажання українців повернутися.

При цьому він зауважив, що багатьом українцям просто нікуди буде повертатися, оскільки війна зруйнувала вщент їхні домівки.

“Куди мають повернутися люди з Попасної, які виїхали за кордон? Куди повернуться люди з Сєвєродонецька?” - риторично запитує він.

Нагадаємо, український уряд готовий надавати певні преференції тим, хто виїхав з країни, рятуючись від війни.

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