Зеленский назвал военных, которых нужно отправить на фронт

Президент считает, что научить будущих украинских офицеров могут только военные, которые знают, что такое современная война и имеют боевой опыт.

Преподаватели военных учебных заведений, обучающих будущих офицеров, должны побывать на фронте.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с курсантами и лицеистами 18 военных учебных заведений и военными в День памяти героев Крут.

Все наши ребята, которые учатся быть офицерами, должны знать, что происходит на фронте, что такое современная война. А значит, это вы, кто их обучает, должны иметь соответствующий опыт, должны быть на фронте, потому что только так можно научить кого-то, реально понимая, что такое война на земле, не только в книгах", — подчеркнул он.

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По словам президента, преподаватели военных учебных заведений должны знать, что такое фронт и как это – "обеспечить результаты для Украины" в современной войне.

Также Зеленский назвал специальной задачей для всех, кто обучается и учится, "уважать живых и павших героев".

Напомним, на этой встрече с курсантами президент Зеленский заявил, что для того чтобы война закончилась, нужна справедливая ответственность для России. Поэтому главное для Украины — устоять до конца и завершить "этот конфликт правильно".

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