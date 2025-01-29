Зеленський назвав військових, яких потрібно відправити на фронт

Президент вважає, що навчити майбутніх українських офіцерів можуть лише ті військові, які знають, що таке сучасна війна і мають бойовий досвід.

Викладачі військових освітніх закладів, які навчають майбутніх офіцерів, повинні побувати на фронті.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з курсантами й ліцеїстами 18 військових закладів освіти та військовими в День пам’яті героїв Крут.

“Усі наші хлопці й дівчата, які навчаються бути офіцерами, повинні знати, що відбувається на фронті, що таке сучасна війна. А отже, це ви, хто їх навчає, повинні мати відповідний досвід, повинні бути на фронті, тому що тільки так можна навчити когось, реально розуміючи, що таке війна на землі, не тільки у книжках”, — наголосив він.

За словами президента, викладачі військових освітніх закладів повинні знати, що таке фронт і як це — “забезпечувати результати для України” в сучасній війні

Також Зеленський назвав спеціальним завданням для всіх, хто навчає і навчається, “шанувати живих і полеглих героїв”.

Нагадаємо, на цій зустрічі із курсантами президент Зеленський заявив, що для того, щоб війна закінчилася, потрібна справедлива відповідальність для Росії. Тож головне для України — встояти до кінця та завершити "цей конфлікт правильно".

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