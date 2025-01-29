Зеленський назвав умову для закінчення війни

Дипломатія може відіграти свою роль, але сама собою не гарантує миру.

Щоб війна закінчилася, потрібна справедлива відповідальність для Росії. Тож головне для України — встояти до кінця та завершити "цей конфлікт правильно".

Про це сказав президент України Володимир Зеленський курсантам у День памʼяті Героїв Крут 29 січня.

"Ми вже бачили і пам’ятаємо, що таке заморожений конфлікт", — сказав Зеленський.

Президент наголосив, що головне — встояти до кінця та завершити цей конфлікт правильно.

Зеленський також визнав, що дипломатія може відіграти свою роль, але сама собою не гарантує миру, бо після 2014-го війна не завершилася.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, яку помилку зробила Україна і хто має вплив на Володимира Путіна.

Також раніше стало відомо, що Вашингтон відмовився допомогти Україні зброєю перед повномасштабним вторгненням диктатора Володимира Путіна.

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