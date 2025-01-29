Одна з країн ЄС виділила окремі полиці під українські товари

На полицях буде товари від консервації до шоколаду.

У Канаді в супермаркеті Loblaws в Етобіко, що в Торонто, була відкрита поличка з українськими товарами.

Про це повідомила надзвичайний і повноважний пані посол України в Канаді Юлія Ковалів.

"На поличці ви знайдете улюблені бренди, які добре знайомі кожному українцеві: "Ніжин", "Наш сік", "Yogoda", "Солодкий світ", "Верес", "Кава зі Львова", "Київхліб", "Галка", Spell2 та багато інших. Це не просто товари – це справжній смак дому, який тепер доступний для українців у Канаді та всіх, хто хоче відкрити для себе неповторні смаки України, – розповіла вона про те, що є наразі.

За її словами, підтримка українських виробників і розширення їхнього доступу до канадського ринку є важливим кроком для зміцнення економічної стабільності України. Вона зазначила, що цей процес не лише сприяє розвитку економічних зв'язків, а й допомагає популяризувати українську культуру, традиції та смак на міжнародній арені, підвищуючи впізнаваність України у світі.

Нагадаємо, ціни в Україні продовжують зростати, зокрема молоко дорожчає через дефіцит, а масло вже важко знайти дешевше за 100 гривень.

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