Через критику Фіцо МЗС Словаччини викликало українського посла

В МЗС вважають це втручанням у внутрішні справи Словаччини.
Міністерство закордонних справ Словаччини викликало українського посла Мирослава Кастрана та висловило йому різкий протест проти критичних заяв України у бік премʼєр-міністра Роберта Фіцо.
Про це повідомляє Denník N.
В МЗС висловили "рішучий протест" проти заяв української сторони та назвало їх втручанням у внутрішні справи Словаччини.
Відомство не уточнює, про що саме йдеться.
Нагадаємо, премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо на тлі падіння довіри з боку населення своєї країни та масових протестів проти його проросійської політики почав шукати ворогів в Україні. Зокрема, Фіцо назвав українського президента Володимира Зеленського ворогом Словаччини.
Згодом Володимир Зеленський відповів на останні погрози Фіцо заблокувати будь-яку допомогу від ЄС Україні.
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