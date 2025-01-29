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Через критику Фіцо МЗС Словаччини викликало українського посла

Через критику Фіцо МЗС Словаччини викликало українського посла

Міністерство закордонних справ Словаччини викликало українського посла

В МЗС вважають це втручанням у внутрішні справи Словаччини.

Міністерство закордонних справ Словаччини викликало українського посла Мирослава Кастрана та висловило йому різкий протест проти критичних заяв України у бік премʼєр-міністра Роберта Фіцо.

Про це повідомляє Denník N.

В МЗС висловили "рішучий протест" проти заяв української сторони та назвало їх втручанням у внутрішні справи Словаччини.

Відомство не уточнює, про що саме йдеться.

Нагадаємо, премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо на тлі падіння довіри з боку населення своєї країни та масових протестів проти його проросійської політики почав шукати ворогів в Україні. Зокрема, Фіцо назвав українського президента Володимира Зеленського ворогом Словаччини.

Згодом Володимир Зеленський відповів на останні погрози Фіцо заблокувати будь-яку допомогу від ЄС Україні.

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