Фіцо назвав Зеленського ворогом Словаччини — що саме він сказав

Словацький премʼєр знову пригрозив заблокувати рішення про допомогу ЄС Україні.
Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо назвав українського президента Володимира Зеленського ворогом Словаччини.
Про це йшлося у повідомленні Dennik N.
"Наш ворог – Зеленський. Зеленський спричинив проблеми, які ми маємо. Мені він не подобається, тому що він шкодить Словаччині", – сказав Фіцо.
За його словами, у Словаччині вважають "найбільш реалістичним" варіантом тільки відновлення транзиту російського газу, наприклад, якщо вона купуватиме його на російсько-українському кордоні, "і цей газ транспортувався б як словацький через територію України".
Раніше прем’єр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що не піде у відставку з займаної посади, як цього вимагали на акціях протесту, які напередодні відбулися у багатьох містах країни. Причиною протестів стала проросійська політика очільника уряду.
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