Мерів українських міст штрафують за зрив мобілізації: подробиці скандалу

ТЦК можуть надсилати повістки навіть заброньованим, а мери міста зобов'язані забезпечити мобілізаційний план навіть без повноважень примусово доправляти чоловіків до ТЦК.

В Україні розгорається новий мобілізаційний скандал. Мерам кількох українських міст виписали штрафи за зрив мобілізації. А тим часом стало відомо, що чоловіки, які раніше мали відстрочку, можуть не встигнути перебронюватися. Нардепи пояснили чому. Ба більше, в ТЦК зазначили, що повістки можуть надсилатися навіть заброньованим. Усі деталі – читайте в ексклюзиві ТСН.ua.

Можуть втратити бронювання

Після 28 лютого військовозобов'язані, які працюють на критично-важливих підприємствах, можуть втратити відстрочку. Таку гучну заяву зробив нардеп Олександр Федієнко. Після того, як термін перебронювання спливе, частина людей, які втратили захист, дійсно можуть опинитися в армії, визнав політик.

"Я можу припустити, що якась кількість людей дійсно буде незаброньована. Величезна вірогідність того, що ці люди будуть далі мобілізовані", – заявив Федієнко.

Інший народний депутат "Слуг народу", член економічного комітету Дмитро Кисилевський зауважив, що підприємства отримали достатньо часу, щоб оновити бронювання працівників за новими правилами. Він пояснив, що перебронювання запровадили, оскільки була певна кількість зловживань.

Зокрема, після отримання статусу критично-важливого, яке дає право на бронювання співробітників, раптово ставалися певні зміни. Наприклад, на деяких підприємствах "аномально зростала кількість працівників" або стрімко падали зарплати.

Повістки заброньованим

Примітно, що заступниця начальника РТЦК та СП у місті Києві пані майор Лариса Козак на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" зазначила, що повістки генеруються і надсилаються через портал "Укрпошта" з використанням Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів.

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Вони надходять без визначення наявності відстрочки або наявності бронювання. Тому навіть заброньованим особам можуть надходити повістки, а їх ігнорування може призвести до адміністративної відповідальності.

Водночас є можливість оформити безперервну відстрочку від мобілізації. За словами очільника Мінцифри, роботодавці можуть оформлювати бронювання без необхідності чекати 72 години. За словами Федорова, заяви на бронювання можна подати від 22 січня до 1 березня 2025 року.

Алгоритм оформлення бронювання працівника на порталі "Дія":

зайдіть у кабінет громадянина, оберіть розділ "Подати заяву";

вкажіть дані кандидатів для бронювання;

підтвердіть, що працівник отримує зарплату понад 20 тисяч гривень;

перевірте введені дані та підпишіть заяву.

Михайло Федоров також нагадав, що підприємці мають оновити статус критичності до 28 лютого. Для цього необхідно подати пакет документів для підтвердження на відповідність критеріям до відповідного відомства –Мінекономіки, Мінагро, Міненерго, Мінцифри чи іншого.

Після 28 лютого, коли спливає термін дії поточних відстрочок від мобілізації, керівники критично важливих підприємств матимуть можливість "перебронювати" своїх працівників упродовж 72 годин за допомогою порталу "Дія". За словами народного депутата, члена комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Олександра Федієнка, ТЦК упродовж цього часу мають право мобілізувати цих військовозобовʼязаних.

Е-направлення на ВЛК

Додам, що в Україні запровадили нову систему електронних направлень на військово-лікарську комісію. Тепер громадяни, які підлягають військовому обліку, зможуть отримати направлення без черг у територіальних центрах комплектування. Про це повідомив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль.

Не виконав мобілізаційний план

Тим часом меру Дрогобича виписали штраф за невиконання плану мобілізації. Для вручення постанови 59-річного мера Дрогобича спершу запросили до місцевого ТЦК, а коли міський голова не прийшов, керівництво ТЦК скерувало лист до поліції про примусовий привід. Після цього мер самостійно прийшов до ТЦК. Тарас Кучма справді мав прибути до районного ТЦК та СП в День Соборності 22 січня, однак не зробив цього через заплановані на цей день офіційні заходи та зустріч полеглого бійця.

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"Ми скерували лист, написали, що не прийдемо, а якщо є якісь питання, напишіть, ми дамо відповідь. На це реакція керівника ТЦК була така, що був скерований лист у поліцію про примусове доправлення мера", – заявив Тарас Кучма в коментарі Zahid.net.

Водночас міський голова уточнив, що до силового доправлення його до ТЦК не дійшло, оскільки він прибув туди самостійно. З’ясувалося, що на мера Дрогобича, а також мерів інших міст регіону (Трускавця, Східниці, Борислава, Меденичів) склали постанови про накладення адміністративного стягнення за невиконання мобілізаційного завдання та зрив заходів мобілізації згідно з розпорядженням начальника РВА.

За таке порушення передбачений штраф у розмірі близько 36 тис. грн. Тарас Кучма не погодився з таким рішенням ТЦК. На його думку, міські голови не мають повноважень доправляти людей до ТЦК.

"Є постанова, яка нас зобов’язує проводити мобілізаційні завдання, але не дає повноважень. Яким чином голова міста може доставити людей до ТЦК на призов?" – каже мер.

Він також заявив, що має намір оскаржити накладений на нього штраф.

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