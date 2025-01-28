Проблеми з мобілізацією: експерт заявив, що влада боїться чіпати недоторканних

В Україні є достатньо людей, які можуть замінити військових на фронті, влада просто "боїться торкати цих недоторканних".

Таку думку військовий аналітик Дмитро Снєгирьов висловив у ефірі "Київ24".

Експерт прокоментував заяву народного депутата Романа Костенка про те, що в Україні малоймовірна демобілізація, адже більше уваги зараз приділяється ротації підрозділів на лінії зіткнення.

"Тут виникає питання – а чому нема кому (замінити військових на фронті – ред.)? У нас 300 тисяч так званого спецобліку, молодих пенсіонерів типу такого ж Костенка. Це відповідно співробітники СБУ, Міністерства внутрішніх справ, прокуратури, які на спецобліку. І їх чомусь не торкають питання мобілізації. Тому, коли говорять "та нема ким міняти" – та є ким міняти. Влада боїться торкати цих недоторканних", – висловив думку Снєгирьов.

Він також відповів на зауваження ведучого про те, що на фронті воює кілька бригад, сформованих із працівників поліції.

Також читайте Нардеп назвав основну проблему провалу мобілізації

"З чого формуються ці бригади? Це бригади Нацгвардії. Кожен громадянин України міг укласти контракт з кожною окремою бригадою і автоматично він ставав військовослужбовцем цієї військової частини, бригади "Лють". А мовиться про співробітників Міністерства внутрішніх справ, яких близько 500 тисяч. Не варто плутати ці поняття", – пояснив військовий експерт.

Водночас він акцентував, що у нинішніх умовах проведення демобілізації неможливе.

"На жаль, я змушений констатувати, що в умовах активних бойових дій проведення демобілізації неможливе. Єдине, що можливо, це ротація на рівні або підрозділів, або ротація особового складу", – сказав Снєгирьов.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський заявив про неможливість демобілізації, поки триває повномасштабна війна.