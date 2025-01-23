Студентів і викладачів можуть мобілізувати: нардеп назвав причини

Нардеп звернувся до прем'єра, аби він втрутився у ситуацію.

У новій постанові Кабінету Міністрів про порядок відстрочки від призову на військову службу, яка набула чинності 16 січня, є певні проблеми. Прогалини у документі стосуються викладачів та студентів.

Про це повідомив народний депутат України Роман Грищук на своїй сторінці в Facebook.

Нардеп наголошує, що два ключові абзаци постанови викликають занепокоєння та потенційно суперечать закону про мобілізацію. Зазначається, що ця постанова встановлює обмежену відстрочку для студентів та аспірантів на один семестр, але не більше шести місяців. Відстрочка для науково-педагогічних працівників - до кінця навчального року.

Грищук вважає, що такі умови створюють значні ризики. Зокрема, невизначеність статусу викладачів та студентів у літні місяці та потенційну можливість мобілізації студентів під час канікул.

"Постанову терміново треба приводити у відповідність до закону", - заявив депутат.

Народний депутат вже підготував звернення до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та планує направити депутатські пропозиції щодо виправлення ситуації. Роман Грищук вимагає надати відстрочку викладачам на весь період трудового договору та студентам – на повний період навчання.

"Ситуація, коли студентів і вчителів можна мобілізувати під час канікул неприйнятна", - наголосив Роман Грищук.

Зауважимо, що йдеться про постанову Про внесення до деяких постанов Кабінету Міністрів України змін щодо окремих питань ведення військового обліку та призову громадян під час мобілізації, яку було ухвалено 31 грудня 2024-го.

Нагадаємо, в Україні не передбачена мобілізація для студентів, які здобувають першу вищу освіту. Втім, є три категорії здобувачів освіти, які підлягають призову під час воєнного стану.

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