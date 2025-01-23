Студентов и преподавателей могут мобилизовать: нардеп назвал причины

Нардеп обратился к премьеру, чтобы он вмешался в ситуацию.

В новом постановлении Кабинета Министров о порядке отсрочки от призыва на военную службу, вступившее в силу 16 января, есть определенные проблемы. Пробелы в документе касаются преподавателей и студентов.

Об этом сообщил народный депутат Украины Роман Грищук на своей странице в Facebook.

Нардеп отмечает, что два ключевых абзаца постановления вызывают беспокойство и потенциально противоречат закону о мобилизации. Это постановление устанавливает ограниченную отсрочку для студентов и аспирантов на один семестр, но не более шести месяцев. Отсрочка для научно-педагогических работников – до конца учебного года.

Грищук считает, что подобные условия создают значительные риски. В частности, неопределенность статуса преподавателей и студентов в летние месяцы и возможность мобилизации студентов во время каникул.

"Постановление срочно нужно приводить в соответствие с законом", — заявил депутат.

Народный депутат уже подготовил обращение к премьер-министру Денису Шмыгалю и планирует направить депутатские предложения об исправлении ситуации. Роман Грищук требует предоставить отсрочку преподавателям на весь период трудового договора и студентам – на полный период обучения.

"Ситуация, когда студентов и учителей можно мобилизовать во время каникул неприемлема", — подчеркнул Роман Грищук.

Отметим, что речь идет о постановлении О внесении в некоторые постановления Кабинета Министров Украины изменений отдельных вопросов ведения военного учета и призыва граждан во время мобилизации, которое было принято 31 декабря 2024-го

Напомним, в Украине не предусмотрена мобилизация для студентов, получающих первое высшее образование. Впрочем, есть три категории соискателей образования, подлежащих призыву во время военного положения.

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