Ночная атака по Украине: сколько беспилотников сбили Силы ПВО

К счастью, обошлось без жертв.

Ночью 27 января армия РФ атаковала Украину беспилотниками. Силами ПВО уничтожено 57 БпЛА.

Об этом сообщили воздушные силы Украины.

Как детализировали в ПС, в ночь на 27 января 2025 года (с 20.00 26 января) противник атаковал 104 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов направлений: Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда — Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 09.00 подтверждено ущерб 57 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Киевской, Николаевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой и Ивано-Франковской областях", — сообщили в ведомстве.

39 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны. Без отрицательных последствий.

"В результате атаки российских БПЛА пострадали: Днепропетровская, Сумская, Ивано-Франковская и Киевская области. Поражены инфраструктурные объекты, многоквартирные и частные дома. Предварительно без жертв пострадавшим оказывается помощь. Специальные службы ликвидируют последствия вражеской атаки", — завершили в Воздушных силах. .

Напомним, в Киевской области в ночь на 27 января сработали силы противовоздушной обороны во время атаки вражеских беспилотников.

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