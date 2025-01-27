Нічна атака по Україні: скільки безпілотників збили Сили ППО

На щастя, минулося без жертв.

Вночі 27 січня армія РФ атакувала Україну безпілотниками. Силами ППО знищено 57 БпЛА.

Про це повідомили Повітряні сили України.

Як деталізували у ПС, у ніч на 27 січня 2025 року (із 20.00 26 січня) противник атакував 104 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

"Станом на 09.00 підтверджено збиття 57 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Київській, Миколаївській, Харківській, Полтавській, Сумській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій та Івано-Франківській областях", — повідомили у відомстві.

39 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені. Без негативних наслідків.

"Внаслідок атаки російських БпЛА постраждали: Дніпропетровська, Сумська, Івано-Франківська та Київська області. Уражено інфраструктурні об’єкти, багатоквартирні та приватні будинки. Попередньо без жертв, постраждалим надається допомога. Спеціальні служби ліквідовують наслідки ворожої атаки", — завершили у Повітряних силах.

Нагадаємо, у Київській області в ніч проти 27 січня спрацювали сили протиповітряної оборони під час атаки ворожих безпілотників.

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