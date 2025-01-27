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РФ атакувала Івано-Франківську область: влада повідомила подробиці

РФ атакувала Івано-Франківську область: влада повідомила подробиці

Вибух. / Фото: Associated Press

Інформації про потерпілих немає.

Вночі 27 січня під час повітряної тривоги в Івано-Франківській області сталися сильні вибухи. Російські війська кілька разів атакували Прикарпаття, застосовуючи ударні безпілотники.

Про це повідомила очільниця Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

"Серія вибухів пролунала на Прикарпатті.  Цієі ночі ворог кілька разів атакував область, застосовуючи ударні безпілотники. Ціллю стали об’єкти критичної інфраструктури", - повідомила керівниця ОВА.

За її словами, повідомлень про постраждалих не надходило. Втім, зафіксовані займання. На місці працюють відповідні служби. 

Як повідомлялося, вночі вибухи пролунали в Івано-Франківську. Перші - сталися у місті орієнтовно о 02:05, а о 02:21 було чутно повторні вибухи.

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