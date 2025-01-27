День ангела 27 січня: кого та як вітати з іменинами

27 січня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 27 січня
27 січня 2025 року привітайте з іменинами Дмитра, Івана, Петра.
Дмитро — давньогрецьке походження, означає "присвячений Деметрі". В дитинстві вольовий, комунікабельний. В дорослому віці стає практичним, імпульсивним.
Іван — давньоіудейське ім'я, перекладається як "милість Божа". В дитинстві добродушний і спокійний. В дорослому віці стає працьовитим, неквапливим.
Петро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як "скеля". В дитинстві приємний, добрий. В дорослому віці стає темпераментним, жадає визнання і захоплення.
День ангела 27 січня — душевні привітання в прозі
Вітаю тебе з твоїм днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе від негараздів, дарує сили для подолання всіх перешкод і надихає на добрі справи. Нехай у твоєму житті завжди панують радість, любов і мир!
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У цей особливий день бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди йшов поруч із тобою, захищав від усяких бід і сповнював твоє серце гармонією. Нехай твої мрії збуваються, а життєва дорога буде світлою та радісною!
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Вітаю з днем твого ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди тримає тебе за руку, веде до щастя та допомагає приймати правильні рішення. Бажаю тобі здоров'я, добробуту й теплих моментів кожного дня!
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Сьогодні твій день ангела, і я хочу побажати тобі нескінченної підтримки твого небесного заступника. Нехай він береже тебе на кожному кроці, дарує силу й натхнення, а життя буде наповнене добром, любов’ю та посмішками!
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У день твого ангела бажаю, щоб усі мрії перетворювалися на реальність, а кожен твій день був сповнений світла й радості. Нехай твій ангел-охоронець завжди оберігає тебе, дарує спокій у душі та допомагає долати всі труднощі!
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