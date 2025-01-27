У Сумах окупанти вгатили по інфраструктурі 

Сьогодні вночі, 27 січня, ворог атакував БпЛА Сумську громаду. ППО збила 7 ворожих "Шахедів".

Про це повідомили в ОВА.

"Унаслідок вибухів у Сумах та селі Піщане пошкоджені нежитлове приміщення та інфраструктурні об’єкти. В результаті атаки постраждалих нема", - йдеться у повідомленні.

Наразі місцях вибухів працюють відповідні служби.

Раніше повідомлялося, що росіяни атакували дронами Івано-Франківськ, там лунали вибухи. Більше про це читайте у новині.

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