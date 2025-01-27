Вибухи пролунали в Івано-Франківську

Перед вибухами у регіоні була оголошена повітряна тривогу.

В Івано-Франківську в ніч проти 27 січня пролунала серія вибухів через роботу сил ППО по ворожих безпілотниках.

Про це повідомляють кореспонденти ТСН.

Перші вибухи пролунали у місті орієнтовно о 02:05, а о 02:21 було чутно повторні вибухи.

Перед вибухами Повітряні сили повідомили про роботу сил протиповітряної оборони.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Київській області в ніч проти 27 січня спрацювали сили протиповітряної оборони під час атаки ворожих безпілотників.

Крім того, ми раніше інформували, що російські загарбники в ніч проти 27 січня атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.