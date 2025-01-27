Взрывы раздались в Ивано-Франковске

Перед взрывами в регионе была объявлена воздушная тревога.

В Ивано-Франковске в ночь на 27 января прозвучала серия взрывов из-за работы сил ПВО по вражеским беспилотникам.

Об этом сообщают корреспонденты ТСН.

Первые взрывы прогремели в городе ориентировочно в 02:05, а в 02:21 были слышны повторные взрывы.

Перед взрывами Воздушные силы сообщили о работе сил противовоздушной обороны.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киевской области в ночь на 27 января сработали силы противовоздушной обороны во время атаки вражеских беспилотников.

Кроме того, мы ранее информировали, что российские захватчики в ночь на 27 января атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.