В Днепре раздался взрыв — СМИ

В Днепре в ночь на 27 января раздались звуки взрыва.

Об этом говорится в сообщении Общественного.

"В Днепре повторно слышны звуки взрыва, сообщают корреспонденты Общественного", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киевской области в ночь на 27 января сработали силы противовоздушной обороны во время атаки вражеских беспилотников.

Кроме того, мы ранее информировали, что российские захватчики в ночь на 27 января атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.

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