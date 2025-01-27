В Днепре раздался взрыв — СМИ

Регион под атакой вражеских БПЛА.
В Днепре в ночь на 27 января раздались звуки взрыва.
Об этом говорится в сообщении Общественного.
"В Днепре повторно слышны звуки взрыва, сообщают корреспонденты Общественного", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киевской области в ночь на 27 января сработали силы противовоздушной обороны во время атаки вражеских беспилотников.
Кроме того, мы ранее информировали, что российские захватчики в ночь на 27 января атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.
Читайте также:
- Взрывы в Хмельницкой области: что известно об атаке
- В Харькове дрон окупантов попал в парковку возле дома: что известно
- Из-за атаки на Киевскую область пострадал ребенок: детали от полиции