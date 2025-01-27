У Дніпрі пролунав вибух - ЗМІ

У Дніпрі в ніч проти 27 січня пролунали звуки вибуху.

Про це йдеться у повідомленні Суспільного.

"У Дніпрі повторно чутно звуки вибуху, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Київській області в ніч проти 27 січня спрацювали сили протиповітряної оборони під час атаки ворожих безпілотників.

Крім того, ми раніше інформували, що російські загарбники в ніч проти 27 січня атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.

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