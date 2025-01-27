У Дніпрі пролунав вибух - ЗМІ

Регіон під атакою ворожих БпЛА.
У Дніпрі в ніч проти 27 січня пролунали звуки вибуху.
Про це йдеться у повідомленні Суспільного.
"У Дніпрі повторно чутно звуки вибуху, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Київській області в ніч проти 27 січня спрацювали сили протиповітряної оборони під час атаки ворожих безпілотників.
Крім того, ми раніше інформували, що російські загарбники в ніч проти 27 січня атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.
Читайте також:
- Вибухи у Хмельницькій області: що відомо про атаку
- У Харкові дрон окупантів влучив у парковку біля будинку: що відомо
- Через атаку на Київську область постраждала дитина: деталі від поліції