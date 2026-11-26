Переехал из Днепра в Франковск и показал счет: на что ушли деньги

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На фоне усиления российских ракетно-дроновых ударов все больше украинцев выезжают перезимовать в западные области, которые РФ пока обстреливает немного реже.

Пользователь Threads с ником dima_molodyy рассказал, сколько стоил ему переезд из Днепра в Ивано-Франковск.

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По словам Дмитрия, на переезд он потратил почти 51 тысячу гривен. Больше всего денег пришлось потратить на аренду квартиры, перевозку личных вещей и услуги курьеров.

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Как искал квартиру, если во Франковске спрос превышает предложение

«Ну что сказать, так только сюда ехать. Потому что квартиры разбирают быстро очень за хорошую цену (это 8-12 т), жил на посуточной, параллельно искал квартиру», — рассказал Дмитрий.

Поэтому он советует переезжающим заранее учитывать время на поиск постоянного жилья.

Перевозка вещей обошлась в 14,5 тысячи гривен

Для транспортировки имущества человек пользовался услугами «Новой почты». Перевозка стоила около 10 800 гривен, еще 1200 гривен он заплатил курьерам за забор вещей.

Всего отправление состояло из 39 коробок разного размера. Среди них был даже шкаф длиной 180 сантиметров.

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Перед отправкой мужчина заранее связался с компанией, согласовал дату перевозки, количество вещей и их оценочную стоимость.

Отдельной проблемой стало получение вещей по их прибытии в Ивано-Франковск.

Дмитрий объяснил, что «Новая почта» могла доставить отправку только к подъезду, а заносить коробки в квартиру пришлось бы самостоятельно. Поэтому решил найти местных перевозчиков с автомобилем, которые могли забрать все вещи из отделения и помочь с разгрузкой.

Эта услуга обошлась примерно в 2500 гривен. По его подсчетам, доставка вещей силами самой почтовой компании могла стоить около 9200 гривен.

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В итоге мужчина опубликовал полный список расходов. Вот сколько ему пришлось заплатить:

Перевезти вещи «Новой почтой»: 10 800 + 1200

Перевезти из НП в квартиру: 2500

Упаковать вещи: 2000≈

Билет на поезд: 430≈

Посуточная квартира на 4 ночи: 4000

Снять квартиру — оплата за 1 и последний месяц + риелтор: 30 000

В общей сложности: 50 930

В комментариях пользователи удивились, что Дмитрий смог снять квартиру за 10 тысяч гривен в месяц. По словам комментаторов, во Франковске такие цены — редкость, аренда жилья стоит гораздо дороже.

Ранее мать троих детей из Сум, спонтанно переехавшая с семьей в село, честно сравнила жизнь в собственном доме с арендованной квартирой.

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