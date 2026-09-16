Девушка переехала в Сеул и арендует комнату размером с кладовку: что говорит о стране и корейцах

Безумные деньги за «шкаф»: как живется в квартире на 6 кв. м в Сеуле и сколько она стоит / © Associated Press

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Полька Аня уехала из Польши в Южную Корею. Да, да, не удивляйтесь, поляки, которые любят выгонять украинцев спер***ть на Родину, тоже ездят на заработки. В Сеуле девушка арендовала крошечную квартиру площадью всего 6 квадратных метров.

О жизни в Сеуле полька рассказала изданию Оnet.

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Девушка рассказывает, что прибыла в Южную Корею за рабочей визой на отпуск, годовой визой, позволяющей работать неполный рабочий день.

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«Я имею в виду работу в кафе, в ресторане — подработки. Благодаря этой визе я объединяю работу с путешествиями по стране и изучением корейского языка. Это самая гибкая виза, доступная в Корее — вы приезжаете на год, живете год и делаете все, что хотите», — отметила она.

Мини-квартирка в Сеуле

Квартира, которую арендует Аня, называется гошивоном. Это небольшая — часто от 3,5 до 10 квадратных метров — недорогая квартира для одного человека в Южной Корее, популярная среди студентов или людей с ограниченным бюджетом.

По словам девушки, Корея делает большой акцент на образовании, и этот тип жилья был разработан специально для студентов, обычно вблизи университета, или для людей, приехавших, например, сдавать экзамены. Это небольшие, недорогие квартиры, сдающиеся в аренду на короткий срок.

«Есть все самое необходимое для жизни, такое как кровать, стол, шкаф и ванная. Однако должна отметить, что моя квартира — это премиум-вариант; стандартные условия несколько ниже. Я арендовала эту просто потому, что так было удобнее. Поскольку я знаю, что буду здесь всего год, гибкий вариант аренды мне очень подходит — я могу разорвать договор в любое время, у меня нет никаких обязательств, и я подписываю договор на два года. Залог также низкий. Также должна отметить, что это не отдельная квартира. Весь этаж строения разделен на эти комнаты. Они принадлежат одному владельцу. Есть также общая кухня и места общего пользования», — рассказывает полька.

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Она сравнивает свое жилье со студенческим общежитием.

Сколько стоит аренда квартиры?

Квартира Ани имеет высший стандарт и хорошее расположение — она ​​живет рядом со станцией метро, ​​автобусной остановкой, в очень хорошем районе, у реки. Поэтому платит 950 000 вон или около 2300 злотых (примерно 27 тысяч грн).

По ее словам, цены на такое жилье начинаются от 1300 злотых (более 15 тысяч грн), и это включает в себя все — коммунальные услуги, интернет. Дополнительных платежей нет.

Что больше всего удивило в Корее

Полька называет Южную Корею удобной с точки зрения функциональности.

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«Конечно, я говорю преимущественно о Сеуле. Общественный транспорт работает очень хорошо, и по городу легко передвигаться. До каждого города Кореи можно добраться без автомобиля — поездом или автобусом, что для меня стало открытием. Есть страны, где нужна машина, чтобы добраться куда угодно, но я еще не нашла места, куда не могу добраться общественным транспортом. Сеул часто описывают как бетонный город с малым количеством зелени. Местами это, вероятно, правда, но с другой стороны, где это возможно, создают парки и дорожки, где можно гулять, бегать или отдыхать. Есть многочисленные спортзалы под открытым небом, где также занимаются спортом многие пожилые люди», — рассказывает она.

Как корейцы относятся к иностранцам

Девушка уверяет, что у нее сложилось положительное впечатление о корейцах.

«Если я пытаюсь говорить на корейском, они сразу становятся дружескими. Они очень открыты, особенно старшие корейцы», — отмечает она.

Ранее мы рассказывали, что украинка после четырех лет в Канаде вернулась в Киев и рассказала, что больше всего ее удивило после жизни за границей.

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