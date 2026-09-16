Дівчина переїхала до Сеула і орендує кімнату розміром із комору: що каже про країну і корейців

Шалені гроші за «шафу»: як живеться у квартирі на 6 кв. м в Сеулі і скільки вона коштує / © Associated Press

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Полька Аня виїхала з Польщі до Південної Кореї. Так, так, не дивуйтеся, поляки, які люблять виганяти українців спер***яти на Батьківщину, теж їздять на заробітки. У Сеулі дівчина орендувала малесеньку квартиру площею всього 6 квадратних метрів.

Про життя в Сеулі полька розповіла виданню Оnet.

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Дівчина розповідає, що прибула до Південної Кореї за робочою візою на відпустку, річною візою, яка дозволяє працювати неповний робочий день.

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«Я маю на увазі роботу в кафе, в ресторані — підробітки. Завдяки цій візі я поєдную роботу з подорожами країною та вивченням корейської мови. Це найгнучкіша віза, доступна в Кореї — ви приїжджаєте на рік, живете рік і робите все, що хочете», — зазначила вона.

Міні-квартирка у Сеулі

Квартира, яку орендує Аня, називається гошівон. Це невелика — часто від 3,5 до 10 квадратних метрів — недорога квартира для однієї особи в Південній Кореї, популярна серед студентів або людей з обмеженим бюджетом.

За словами дівчини, Корея робить великий акцент на освіті, і цей тип житла був розроблений спеціально для студентів, зазвичай поблизу університету, або для людей, які приїхали, наприклад, складати іспити. Це невеликі, недорогі квартири, які здаються в оренду на короткий термін.

«Є все найнеобхідніше для життя, таке як ліжко, стіл, шафа та ванна кімната. Однак, маю зазначити, що моя квартира — це преміум-варіант; стандартні умови трохи нижчі. Я орендувала цю просто тому, що так було зручніше. Оскільки я знаю, що буду тут лише рік, гнучкий варіант оренди мені дуже підходить — я можу розірвати договір у будь-який час, у мене немає жодних зобов’язань, і я підписую договір на два роки. Застава також низька. Також маю зазначити, що це не окрема квартира. Весь поверх будівлі розділений на ці кімнати. Вони належать одному власнику. Є також спільна кухня та місця загального користування», — розповідає полька.

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Вона порівнює своє житло зі студентським гуртожитком.

Скільки коштує оренда такої квартири?

Квартира Ані має вищий стандарт і гарне розташування — вона живе поруч зі станцією метро, ​​автобусною зупинкою, у дуже гарному районі, біля річки. Тому платить 950 000 вон, або близько 2300 злотих (приблизно 27 тисяч грн).

За її словами, ціни на таке житло починаються від 1300 злотих (понад 15 тисяч грн), і це включає все — комунальні послуги, інтернет. Додаткових платежів немає.

Що найбільше здивувало в Кореї

Полька називає Південну Корею зручною з точки зору функціональності.

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«Звісно, ​​я говорю переважно про Сеул. Громадський транспорт працює дуже добре, і містом легко пересуватися. До кожного міста Кореї також можна дістатися без автомобіля — поїздом чи автобусом, що для мене стало відкриттям. Є країни, де потрібна машина, щоб дістатися куди завгодно, але тут я ще не знайшла місця, куди не можу дістатися громадським транспортом. Сеул часто описують як бетонне місто з малою кількістю зелені. Місцями це, мабуть, правда, але з іншого боку, де це можливо, створюють парки та доріжки, де можна гуляти, бігати або відпочивати. Є численні спортзали просто неба, де також займаються спортом багато людей похилого віку», — розповідає вона.

Як корейці ставляться до іноземців

Дівчина запевняє, що у неї склалося позитивне враження про корейців.

«Якщо я намагаюся говорити корейською, вони одразу стають дружніми. Вони дуже відкриті, особливо старші корейці», — зазначає вона.

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