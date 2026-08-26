Від старої хати до будинку мрії: українка показала, на що перетворила житло за $5 тисяч

Анастасія Сокол придбала стару хату в Одеській області / © скриншот

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Мрія про затишне житло на природі штовхнула жительку Одещини на сміливий експеримент: придбати закинуту будівлю без жодних зручностей і власноруч дати їй друге життя. Після масштабної реконструкції вартість нерухомості суттєво зросла, проте найбільшою цінністю для господарів став спокій і власний простір.

Про це розповіла Анастасія Сокол у TikTok.

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Історія купівлі та масштаби робіт

Анастасія Сокол із чоловіком мріяла про власний будинок у селі, тому ще 2021 року купила стару хату в Одеській області за $5 тис. За словами дівчини, зараз подібне житло коштує вже близько $30 тис.

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На момент придбання будинок був повністю занедбаний. Там не було жодних умов, навіть води, а територія навколо заросла бур’янами та чагарниками через те, що у приміщенні п’ять років ніхто не жив. Спочатку пара планувала облаштувати там звичайну дачу, але згодом це місце стало для них постійною домівкою.

«Роботи було купа — від нової прибудови до ландшафтного саду. І це ще не кінець. Ми не робили ідеальний ремонт, але створили свій острівець затишку. Нам казали, що краще було купити новий дім, а не відбудовувати старий, але ми задоволені. Найголовніше — це природа, простір, спокій навколо і відносна автономність», — розповіла дівчина.

Перепланування та особливості ремонту

Спочатку глиняний будинок мав площу близько 60–65 квадратних метрів. Потім пара добудувала ще приблизно 25 «квадратів» для ванної, котельні або технічної кімнати та гардеробної. На цю прибудову витратили приблизно 10 тисяч доларів, і хоча в гардеробній ще тривають роботи, загалом житло вже повністю готове.

Під час масштабного ремонту нові власники знесли частину старих стін і збудували нові, встановили нові вікна, змінили систему опалення та облаштували теплу підлогу, повністю демонтувавши старі гнилі дерев’яні дошки. Окремим елементом опалення стала велика піч, яку на замовлення виготовив майстер із Вінницької області. Вона стала приблизно у $2 тис. і тепер обігріває весь будинок.

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Подальші плани та нюанси старого будинку

Оскільки основна частина будинку є саманною, господарі зіткнулися з певними специфічними труднощами. Як зазначила Анастасія, у приміщенні накопичується волога, тому в майбутньому вони планують зробити якісну вентиляцію та утеплити стіни.

«Нам ніхто не підказав, що в саманному будинку є свої нюанси», — пояснила вона.

Після завершення основного етапу робіт у будинку сформували затишний простір: кухню-вітальню, спальню, офіс, ванну кімнату та технічне приміщення. Частину меблів подружжя придбало готовими, а решту зробило самотужки.

Нагадаємо, власний будинок на Сицилії за ціною чашки кави — саме таку можливість пропонує італійське місто Наро. Житло продають за 1 євро навіть іноземцям, однак справжні витрати починаються вже після купівлі.

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