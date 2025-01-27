В Сумах оккупанты ударили по инфраструктуре

Сегодня ночью, 27 января, враг атаковал БпЛА Сумскую общину. ПВО сбила 7 вражеских "Шахедов".

Об этом сообщили в ОВА.

"В результате взрывов в Сумах и селе Песчаное повреждены нежилое помещение и инфраструктурные объекты. В результате атаки пострадавших нет", — говорится в сообщении.

В настоящее время на местах взрывов работают соответствующие службы.

Ранее сообщалось, что россияне атаковали дронами Ивано-Франковск, там раздавались взрывы. Больше об этом читайте в новости.

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