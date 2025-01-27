Астролог назвал знаки Зодиака, которые не любят общепит

Где и как питаться, личное дело каждого, и тут вряд ли можно навязывать кому-то собственный взгляд на вещи.

Тем не менее, условно всех нас можно разделить на две категории – на тех, кто любит ходить в кафе и рестораны, и тех, кто категорически не приемлет такой вид питания. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые не любят общепит.

Рак

Раки, как самый домовитый знак Зодиака, очень любят готовить. Они уверены, что ужин в общепите не подходит даже для особо торжественных случаев – все равно там не приготовят так вкусно, как это сделают сами представители знака, о сервировке и говорить нечего.

Телец

Тельцы очень любят домашнюю и понятную им еду – сродни той, которую готовит их мама или бабушка. В кафе и ресторанах они, как правило, ищут такие блюда, но, увы, не находят ее. Стоит ли удивляться, что они могут пойти в общепит, но настоящее удовольствие от еды получают только дома.

Скорпион

Для Скорпионов прием пищи – не только еда, но и общение – иногда очень неформальное, активное и шумное, для чего общепит, ограничивающий наше поведение некими правилами, подходит далеко не всегда. Именно поэтому они любят собирать гостей у себя дома и готовить для них самостоятельно.

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