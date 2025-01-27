В ЦИК Беларуси объявили предварительные результаты "выборов" президента

Ранее так называемые "выборы" осудили ряд стран Европы из-за отсутствия свободы волеизъявления.
Глава ЦИК Беларуси Игорь Карпенко заявил, что самопровозглашенный президент страны Александр Лукашенко на так называемых "выборах" набрал 86,82% голосов избирателей.
Об этом сообщает БелТА.
Кроме того, по словам главы ЦИК, другие кандидаты в президенты набрали следующее количество голосов:
- Александр Лукашенко – 86,82%;
- Против всех – 3,60%.
- Сергей Сиранков – 3,21%;
- Олег Гайдукевич – 2,02%;
- Анна Конопатько – 1,86%;
- Александр Хижняк – 1,74%;
Напомним, ранее сообщалось, что глава МИД Германии Анналена Бербок прокомментировал так называемые "выборы" в Беларуси, на которых ожидаемо объявят победителем действующего самопровозглашенного главу государства Александра Лукашенко.
Кроме того, мы ранее информировали, что Венгрия заблокировала заявление Евросоюза по поводу "выборов" в Беларуси.
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