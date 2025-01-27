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В ЦИК Беларуси объявили предварительные результаты "выборов" президента

В ЦИК Беларуси объявили предварительные результаты "выборов" президента

В ЦИК Беларуси назвали предварительные результаты "выборов" / Фото: Associated Press

Ранее так называемые "выборы" осудили ряд стран Европы из-за отсутствия свободы волеизъявления.

Глава ЦИК Беларуси Игорь Карпенко заявил, что самопровозглашенный президент страны Александр Лукашенко на так называемых "выборах" набрал 86,82% голосов избирателей.

Об этом сообщает БелТА.

Кроме того, по словам главы ЦИК, другие кандидаты в президенты набрали следующее количество голосов:

  • Александр Лукашенко – 86,82%;
  • Против всех – 3,60%.
  • Сергей Сиранков – 3,21%;
  • Олег Гайдукевич – 2,02%;
  • Анна Конопатько – 1,86%;
  • Александр Хижняк – 1,74%;

Напомним, ранее сообщалось, что глава МИД Германии Анналена Бербок прокомментировал так называемые "выборы" в Беларуси, на которых ожидаемо объявят победителем действующего самопровозглашенного главу государства Александра Лукашенко.

Кроме того, мы ранее информировали, что Венгрия заблокировала заявление Евросоюза по поводу "выборов" в Беларуси.

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