У ЦВК Білорусі оголосили попередні результати "виборів" президента

Раніше так звані "вибори" засудили ряд країн Європи через відсутність свободи волевиявлення.
Голова ЦВК Білорусі Ігор Карпенко заявив, що самопроголошений президент країни Олександр Лукашенко на так званих "виборах" набрав 86,82% голосів виборців.
Про це повідомляє БелТА.
Крім того, за словами голови ЦВК, інші кандидати у президенти набрали наступну кількість голосів:
- Олександр Лукашенко - 86,82%;
- Проти всіх - 3,60%.
- Сергій Сиранков - 3,21%;
- Олег Гайдукевич - 2,02%;
- Анна Канопацька - 1,86%;
- Олександр Хижняк - 1,74%;
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голова МЗС Німеччини Анналена Бербок прокоментував так звані "вибори" у Білорусі, на яких очікувано оголосять переможцем діючого самопроголошеного главу держави Олександра Лукашенка.
Крім того, ми раніше інформували, що Угорщина заблокувала заяву Євросоюзу щодо "виборів" у Білорусі.
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