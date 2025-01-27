У МЗС Німеччини прокоментували так звані "вибори" у Білорусі

Голова МЗС Німеччини Анналена Бербок прокоментував так звані "вибори" у Білорусі, на яких очікувано оголосять переможцем діючого самопроголошеного главу держави Олександра Лукашенка.

Свою думку вона висловила на своїй сторінці у мережі X.

Вона зазначила, що білоруси були позбавлені можливості здійснити вибір нового президента.

"У народу Білорусі не було вибору. Це гіркий день для всіх, хто жадає свободи і демократії. Замість вільних і чесних виборів, і життя без страху і свавілля, вони щодня стикаються з пригнобленням, репресіями і порушеннями прав людини", - написала вона.

Крім того, вона нагадала, що режим Лукашенка продовжує утримувати у вʼязниці понад 1200 осіб тільки через те, що вони насмілилися висловити власну думку.

"Ми не забудемо їх. Усі політичні в'язні мають бути звільнені, а жорстокі репресії мають бути припинені. Ми глибоко поважаємо Світлану Тихановську та мужніх білорусів. Вони показують нам, наскільки важлива боротьба за нашу демократію в Європі", - йдеться в публікації.

Бербок додала, що для демократичної та вільної Білорусі — європейська сім'я тримає свої двері відчиненими.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Тихановська сказала, за якої умови у Білорусі зміниться влада.

Крім того, ми раніше інформували, що Лукашенко грубо пояснив іноземному журналістові свою "легітимність".

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