В МИД Германии прокомментировали так называемые "выборы" в Беларуси

Глава МИД Германии Анналена Бербок прокомментировал так называемые "выборы" в Беларуси, на которых ожидаемо объявят победителем действующего самопровозглашенного главу государства Александра Лукашенко.

Свое мнение она высказала на своей странице в сети X.

Она отметила, что белорусы были лишены возможности осуществить выбор нового президента.

"У народа Беларуси не было выбора. Это горький день для всех, кто жаждет свободы и демократии. Вместо свободных и честных выборов и жизни без страха и произвола они ежедневно сталкиваются с угнетением, репрессиями и нарушениями прав человека", — написала она.

Кроме того, она напомнила, что режим Лукашенко продолжает содержать в тюрьме более 1200 человек только потому, что они осмелились высказать свое мнение.

"Мы не забудем их. Все политические заключенные должны быть освобождены, а жестокие репрессии должны быть прекращены. Мы глубоко уважаем Светлану Тихановскую и мужественных белорусов. Они показывают нам, насколько важна борьба за нашу демократию в Европе", – говорится в публикации.

Бербок добавила, что для демократической и свободной Беларуси европейская семья держит свои двери открытыми.

Напомним, ранее сообщалось, что Тихановская сказала, при каком условии в Беларуси сменятся власти.

Кроме того, мы ранее информировали, что Лукашенко грубо объяснил иностранному журналисту свою "легитимность".

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