ЕС оценил "выборы" Лукашенко: какие последствия ожидают Беларусь

Еврочиновники отметили, что массовые репрессии против прав человека, отсутствие политического участия и блокирование доступа к независимым СМИ сделали невозможным легитимность выборов.

Еврокомиссия признала "выборы" президента Беларуси 26 января фиктивными, не соответствующими принципам демократии и лишенными какой-либо легитимности.

Об этом говорится в совместном заявлении Верховной представительницы ЕС по иностранным делам Кая Каллас и еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марты Кос.

Согласно заявлению, проведенные выборы в Беларуси не были ни свободными, ни честными. Еврочиновники отметили, что массовые репрессии против прав человека, отсутствие политического участия и блокирование доступа к независимым СМИ сделали невозможным легитимность этого процесса.

Решение Лукашенко пригласить наблюдателей БДИПЧ/ОБСЕ только за 10 дней до выборов стало очередным свидетельством "полного отсутствия доверия к этим выборам".

ЕС также осудил действия белорусского режима за участие в войне России против Украины и гибридные атаки против соседних стран. В этом контексте Евросоюз пообещал продлить санкции против режима Лукашенко, а также финансово поддерживать белорусское гражданское общество, демократические силы в изгнании и развитии белорусской культуры.

"Только что Беларусь станет на путь демократических преобразований, ЕС готов поддержать страну в стабилизации ее экономики и реформировании институтов", — отметили в заявлении.

Напомним, в воскресенье, 26 января, стартовали президентские "выборы" в Беларуси. Известно, что в общей сложности было образовано 5325 участков для голосования. Их открыли в 8:00 по местному времени и будут работать до 20:00.