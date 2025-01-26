В Беларуси стартовали президентские "выборы": Лукашенко снова баллотируется

В Беларуси сегодня, 26 января, стартовали "выборы" президента.

Об этом пишет белорусская служба "Радио Свобода".

Известно, что в общей сложности было создано 5325 участков для голосования.

Глава ЦИК Игорь Карпенко заявил, что в стране во время выборов международные наблюдатели "осуществляют мониторинг избирательного процесса во всех регионах".

Напомним, 24 декабря 2024 года ЦИК Беларуси зарегистрировал пятерых кандидатов на выборы главы государства.

Лукашенко заявил, что не пытается удержаться за свой пост. Он сообщил, что готов передать его новому поколению.

Также Лукашенко выразил надежду, что ему еще удастся пожить при новой власти.

"Мои дети будут жить. Я хочу видеть, как они будут жить. Мои – это не только мои дети. Мои дети – вот эти. Я хочу видеть, как они будут жить. Это моя цель", – сказал Лукашенко, добавив, что имеет большое преимущество над другими кандидатами, что "не пытается силой удержать власть".

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