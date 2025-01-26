У Білорусі стартували президентські "вибори": Лукашенко знову балотується 

У Білорусі сьогодні, 26 січня, стартували "вибори" президента.

Про це пише білоруська служба "Радіо Свобода".

Відомо, що загалом було утворено 5325 дільниць для голосування. Їх відкрили о 8:00 за місцевим часом і вони працюватимуть до 20:00.

Очільник ЦВК Ігор Карпенко заявив, що в країні під час виборів міжнародні спостерігачі "здійснюють моніторинг виборчого процесу в усіх регіонах".

Нагадаємо, 24 грудня 2024 року ЦВК Білорусі зареєструвала п'ятьох кандидатів на вибори глави держави. Серед зареєстрованих кандидатів — чинний "президент" Олександр Лукашенко, політики Олег Гайдукевич, Сергій Сиранков, Олександр Хижняк та приватна підприємиця Ганна Конопацька.

Лукашенко заявив, що не намагається втриматися за свою посаду. Він повідомив, що готовий передати її новому поколінню.

Також Лукашенко висловив сподівання, що йому ще вдасться пожити за нової влади.

"Мої діти будуть жити. Я хочу бачити, як вони житимуть. Мої – це не лише мої діти. Мої діти – ось ці. Я хочу бачити, як вони житимуть. Це моя мета", – сказав Лукашенко, додавши, що має велику перевагу над іншими кандидатами, що "не намагається силою втримати владу".

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