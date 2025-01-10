У Білорусі можуть заблокувати соцмережі під час виборів: у ЦПД назвали причину

Цього року на виборах у Білорусі зареєстровано п'ятеро кандидатів, але реальна політична конкуренція на них відсутня.
Влада Білорусі готується заблокувати соцмережі в країні під час президентських виборів 26 січня. Таким чином намагається ускладнити координацію під час можливих акцій протесту.
Про це повідомив Центр протидії дезінформації РНБО України.
За інформацією Центру, минулої ночі у Білорусі на кілька годин відключили доступ до відеохостингу YouTube. Також спостерігаються проблеми з доступом до соцмереж Discord, Twitch, TikTok і Telegram.
"Подібні дії білоруських провайдерів можуть свідчити про підготовку влади до відключення соцмереж у країні під час президентських виборів 26 січня. Обмеженням доступу до інформації влада Білорусі намагається ускладнити координацію під час можливих акцій протесту", – йдеться в повідомленні.
У ЦПД нагадали, що президентські вибори в Білорусі 2020 року супроводжувалися масовими протестами через фальсифікації результатів на користь Олександра Лукашенка.
В ЄС не визнали вибори в Білорусі вільними та справедливими, а Лукашенка легітимним президентом.
Нагадаємо, раніше Лукашенко пригрозив відключити в Білорусі інтернет у разі нових масових протестів, подібних до тих, що відбулися після президентських виборів 2020 року.
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