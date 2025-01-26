Лукашенко сказал, когда в Беларусь поступит "Орешник"

Белорусский диктатор продолжает "бряцать" по российской установке.
Самопровозглашенный глава Беларуси Александр Лукашенко сделал ряд заявлений о размещении "Орешника" в Беларуси.
Об этом пишет российское пропагандистское издание ТАСС.
Так, Лукашенко заявил:
- "Орешник" будет в Белоруссии "со дня на день";
- комплекс на территории Белоруссии может быть расположен ближе к Смоленску;
- достаточно единицы, чтобы обезопасить всю Белоруссию.
Ранее Лукашенко заявил, что "в 2025 году будет какая-нибудь развязка украинского конфликта".
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