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Лукашенко сказал, когда в Беларусь поступит "Орешник"

Лукашенко сказал, когда в Беларусь поступит "Орешник"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко / Фото: Associated Press

Белорусский диктатор продолжает "бряцать" по российской установке.

Самопровозглашенный глава Беларуси Александр Лукашенко сделал ряд заявлений о размещении "Орешника" в Беларуси.

Об этом пишет российское пропагандистское издание ТАСС.

Так, Лукашенко заявил:

  • "Орешник" будет в Белоруссии "со дня на день";
  • комплекс на территории Белоруссии может быть расположен ближе к Смоленску;
  • достаточно единицы, чтобы обезопасить всю Белоруссию.

Ранее Лукашенко заявил, что "в 2025 году будет какая-нибудь развязка украинского конфликта".

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