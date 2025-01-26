Какой будет погода в Украине 27 января: прогноз синоптика

Пока о похолодании речь не идет.

Понедельник 27 января будет очень ветреным и дождливым в западной части Европы. А восточная часть Европы, включая Украину, окажется в преимущественно сухой погоде.

Об этом написала синоптика Наталья Диденко.

Какой погоды ждать 27 января

По словам Диденко, осадков в Украине 27 января не ожидается. Будет несколько ветреная весенняя погода. Температура воздуха продолжает повышаться.

"В понедельник она в течение дня будет составлять +5+11 градусов, а в западных областях Украины и в южной части +8+13 градусов!", — подчеркнула специалист.

В Киеве в понедельник без осадков, ветер южный порывистый и тепло. Днем до +7+9 градусов.

Диденко добавляет, что завершение января будет в Украине очень теплым. В период 28-29 и 30 января ожидается до +12+16 градусов.

Раньше речь шла о том, какой будет погода сегодня, 26 января.

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