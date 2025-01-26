Якою буде погода в Україні 27 січня: прогноз синоптикині

Наразі про похолодання не йдеться.

Понеділок 27 січня буде дуже вітряним та дощовим в західній частині Європи. А східна частина Європи, включно з Україною, опиниться у переважно сухій погоді.

Про це написала синоптикиня Наталія Діденко.

Якої погоди очікувати 27 січня

За словами Діденко, опадів в Україні 27 січня не передбачається. Буде дещо вітряна весняна погода. Температура повітря далі підвищується.

"У понеділок вона протягом дня становитиме +5+11 градусів, а в західних областях України та в південній частині +8+13 градусів!", - наголосила фахівчиня.

У Києві в понеділок буде без опадів, вітер південний рвучкий та тепло. Вдень до +7+9 градусів.

Діденко додає, що завершення січня буде в Україні дуже теплим. В період 28-29 та 30 січня очікується до +12+16 градусів.

Раніше йшлося про те, якою буде погода сьогодні, 26 січня.

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